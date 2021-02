Im Spitzenspiel zählen für den EHC die Punkte doppelt

Der EHC Lustenau gastiert bei der Italienischen Topmannschaft Asiago.

Bereits das vierte Spiel innert acht Tagen haben die Cracks des EHC Lustenau zu absolvieren. Dabei treffen sie auswärts auf einen der heißen Titelaspiranten in der Alps Hockey League. Das Team von Asiago Hockey spielt seit Jahren auf einem sehr hohen Niveau und kann nicht gerade als Lieblingsgegner der Lustenauer bezeichnet werden. Trotzdem werden die Lustenauer alles dafür geben, um aus Italien mit Punkten zurückzukehren.



Als Top-Spiel der Runde kann das Match zwischen Asiago Hockey und dem EHC Lustenau bezeichnet werden. Asiago rangiert derzeit auf Rang fünf und hat mit 40 Punkten 2 Punkte mehr auf dem Konto als der EHC Lustenau, der auf Rang sechs liegt. Seit vielen Jahren ist Asiago immer in den vordersten Tabellenregionen der Liga zu finden. Auch dieses Jahr spielen die Italiener eine wichtige Rolle in der Alps Hockey League. So feirten sie Siege gegen Laibach, Jesenice, Salzburg oder Pustertal. Neben Top-Legionären sowie italienischen Nationalspielern verfügt Asiago mit Gianluca Vallini über einen der besten Torhüter der Liga.



Seit Mitte November letzten Jahres ist Asiago zu Hause ungeschlagen. Dabei fertigten sie die besten Teams der Liga mit teilweise hohen Ergebnissen ab. Berücksichtigt man den Umstand, dass Lustenau bereits das vierte Spiel innert acht Tagen zu absolvieren hat, wird es ein sehr schweres Unterfangen, Punkte aus Asiago zu entführen. Nichts desto trotz werden die Cracks von Trainer Mike Flanagan alles daran setzten, um den Italiener auf eigenem Eis ein Bein zu stellen.



Gestützt auf eine solide Abwehr und einen gut disponierten Torhüter werden die Lustenauer versuchen, den Erfolgslauf von Asiago zu stoppen. Möglicherweise kann Coach Flanagan dabei wieder auf die Dienste des zuletzt erkrankten Verteidigers Renars Karkls zurückgreifen. Die Entscheidung darüber fällt erst in den letzten Stunden vor der Abfahrt nach Italien. In dieser Saison ist es das erste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams. In der abgelaufenen Saison kreuzten die Mannschaft zweimal die Klingen. Das Heimteam konnte jeweils über einen Sieg jubeln. Spielbeginn am Samstag 6. Februar ist bereits um 19 Uhr. Wiederum live wird das Spiel von valcome.tv ab 18.50 Uhr übertragen.



Asiago Hockey : EHC Lustenau

Samstag, 06. Februar 2021, 19 Uhr, Stadion Odegar

Schiedsrichter: Andrea Benvegnu, Federico Stefenelli, Matthias Cristeli, Mauro De Zordo