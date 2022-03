Im Spitzenspiel braucht die VEU Feldkirch ein Heimsieg

Mit dem neuen Trio muss die Lampert-Truppe gegen Zell am See drei Punkte einfahren.

Am Donnerstagabend geht es im Spitzenspiel der Qualifikationsrunde B ans sprichwörtliche Eingemachte. Wenn die VEU auf die Zeller Eisbären trifft geht es für beide Teams um sehr viel. Es sind noch zwei Plätze in der Gruppe für das Pre Play Off zu vergeben. Einen hat sich der HC Gröden bereits fix gesichert. Die restlichen beiden Plätze sind noch hart umkämpft. Die Steel Wings Linz, die Eisbären und die VEU haben noch die Chance das Saisonende abzuwenden. Für die Vienna Capitals Silver und den HC Merano Pircher ist das Saisonende bereits absehbar.

Für die Feldkircher ist mit einem Sieg in der regulären Spielzeit im Heimspiel über den direkten Konkurrenten Zell am See eine Qualifikation aus eigener Kraft möglich. Sowohl die Pinzgauer als auch die BEMER VEU haben auf Verletzungen und Ausfälle reagiert und ihre Kader durch Verpflichtungen von Spielern aus der Ice Hockey League in Tiefe und Qualität verstärkt.