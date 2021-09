Im Sommer wurde wieder viel gelesen

Die Aktion Sommerlesen war in Mäder auch in diesem Jahr wieder ein toller Erfolg.

Mäder. Zahlreiche große und kleine Lesefreunde sammelten auch in Mäder im Rahmen der Aktion Sommerlesen wieder Stempel für jede Entleihung und so gab es am Ende nur Gewinner. In der vergangenen Woche konnten die Preise für die „Leseratten“ überreicht werden.

90 Teilnehmer bei der Aktion Sommerlesen

Bei der Aktion Sommerlesen ging es dabei darum, während der Ferien möglichst viele Bücher zu lesen, sich vorlesen zu lassen und Stempel zu sammeln, um nach den Ferien an der großen Verlosung teilzunehmen und tolle Preise zu gewinnen. Trotz – oder vielleicht gerade wegen der aktuellen Situation wurde auch in diesem Sommer wieder eifrig gelesen. „Insgesamt haben in diesem Sommer 90 Teilnehmer die Aktion Sommerlesen in Mäder genutzt, dass sind um 30 Lesefreunde mehr als im vergangenen Jahr“, erklärt dazu Bücherei Leiterin Petra Czelecz-Lutz. Dabei wurden 166 Lesepässe ausgefüllt (das sind um 32 mehr als letztes Jahr) und 996 Bücher gelesen.

Dankeschön für alle Teilnehmer