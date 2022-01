"Im Sideletter steht nichts Geheimnisvolles"

Landeshauptmann Markus Wallner verteidigt bei "Vorarlberg LIVE" Nebenabsprachen auf Landesebene.

Sideletter, also Nebenabsprachen zu den offiziellen Koalitionsabkommen, spielen derzeit in der politischen Debatte eine große Rolle. Doch nicht nur auf Bundesebene hat es solche gegeben. ÖVP und Grüne haben eine entsprechende Ergänzung auch in Vorarlberg unterzeichnet.

Unter anderem heißt es in dem Papier auch, dass die Regierungspartner sich gegenseitig über Agenden und Positionierungen für Verhandlungen auf Bundes-, EU- oder internationaler Ebene, Gremien wie der Landeshauptleutekonferenz oder bei Verfahren wie der Bestellung des ORF-Landesdirektors rechtzeitig zu informieren hätten. In Zukunft würde er solche Vereinbarungen im Anhang des Koalitionsabkommens integrieren, meinte Wallner. Mit Blick auf Postenvergaben in den Papieren auf Bundesebene hielt der Landeshauptmann fest, dass dies auf die Ferne nicht leicht einzuschätzen sei. Trotzdem betont er: „Das wirklich so im Detail festzuhalten, anhand von Namen, von Personen, Parteibezeichnungen, genauen Daten, wann was besetzt wird, ist aus meiner Sicht eindeutig ein Schritt zu viel und es wäre anzuraten, davon Abstand zu nehmen.“