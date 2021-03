Im sechsten Anlauf will die VEU gegen Ritten siegen

Zum Abschluss im Grunddurchgang der AHL hoffen die Lampert-Cracks auf drei Punkte

VEU Feldkirch – Rittner Buam Donnerstag 20 Uhr, Vorarlberghalle ohne Zuschauer

Referees: Brunner, Ruetz, Matthey, Rinker.

Während die Rittner Buam bereits definitiv Heimvorteil in den Pre-Playoffs haben werden, kämpft die VEU Feldkirch noch darum, ein mögliches Entscheidungsspiel zum Erreichen des Viertelfinales auf eigenem Eis austragen zu können. Feldkirch besitzt gegenüber Lustenau und Gröden die klar bessere Ausgangsposition: Gegen beide Konkurrenten hätte die VEU bei Punktegleichheit einen Vorteil. Mit jedem Sieg ist den Vorarlbergern das Heimrecht fix. Beide Mannschaften haben jüngst überzeugt: Die VEU gewann die letzten beiden Begegnungen, Ritten die letzten drei. Das Hinspiel vor zwei Monaten in Klobenstein entschieden die Rittner Buam mit 2:1 nach Verlängerung für sich. Damals sorgte Buam-Kapitän Dan Tudin für die Entscheidung, der am Donnerstag nach langer Verletzungspause möglicherweise sein Comeback geben könnte. Neben den Verletzten Michael Lang und Kevin Fink fehlt bei Ritten aus disziplinären Gründen auch Philipp Pechlaner. In den bisherigen fünf Duellen der beiden Teams in Feldkirch hat Ritten stets drei Punkte geholt.