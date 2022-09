Im Rohrbach wurde gefeiert

Die Dornbirner Admira feierte mit Fußball-Non-Stop und einer ausgiebigen Geburtstagsparty ein besonderes Jubiläum.

Dornbirn . Coronabedingt mussten bei der Admira Dornbirn die Feierlichkeiten zum 75-Jahr-Jubiläum des Vereines auf dieses Jahr verschoben werden und so wurde im Rohrbach am vergangenen Wochenende im kleineren Rahmen nachträglich Geburtstag gefeiert.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zu 76-Jahre Blau-Weiß stand am vergangenen Wochenende vor allem der Nachwuchs im Mittelpunkt. So waren alle Nachwuchsteams der Admira im Heimeinsatz und der Festreigen wurde bereits am Freitag Abend mit den Spielen der U10 und U11-Teams eröffnet. Das sportliche Festprogramm ging dann am Samstag mit den weiteren Nachwuchsspielen- und Turnieren weiter, ehe am Nachmittag auch die beiden Kampfmannschaften der Dornbirner ihren Auftritt hatten. Dabei sorgten sowohl die Admira-Juniors mit ihrem Sieg gegen Nenzing, wie auch die erste Mannschaft in der VN,at-Eliteliga mit dem Punktgewinn gegen Rankweil für Feierstimmung im Rohrbach.