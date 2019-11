Im Reichenfeld wars ideenreich

POTENZIALe 2019 zeigte sich vor über 9000 Besucher von der kreativsten Seite.

FELDKIRCH Ein ereignisreiches Wochenende ging zu Ende und was in den Köpfen der mehr als 9000 Besucher bleiben sind Denkanstöße. Zahlreiche Idee, Kreationen und das ein oder andere materielle Erinnerungsstück das bei der POTENZIALe erworben wurde. Das Publikum sichtlich erfreut über die vielen Möglichkeiten für bewussten Konsum, die Aussteller dankbar über die besondere Atmosphäre, die so gar nicht an eine klassische (Verkaufs-)Messe erinnert, und die Organisatoren glücklich über eine erfolgreiche Veranstaltung mit erneut mehr als 9000 Besucher: Messe & Festival der POTENTIALe zelebrierten am vergangenen Wochenende mit einem breitgefächerten Programm die Hinwendung zu natürlichen Materialien, innovativen Ideen und nachhaltigen Produkten.