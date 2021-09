Im Reichenfeld flogen die Späne

Bundesmeisterschaft der Forstarbeiter und Landjugend ging vergangenen Samstag über die Bühne.

FELDKIRCH Es röhrten die Kettensägen: Vergangenen Samstag, fand die 17. Bundesmeisterschaft der Forstarbeiter und Landjugend nach 14 Jahren wieder in Vorarlberg statt. Beim Alten Hallenbad wetteiferten zehn Damen und 50 Herren aus ganz Österreich um die begehrten Staatsmeistertitel und einen Platz im Qualifikationsteam für die Weltmeisterschaft in Serbien im nächsten Jahr. Sie traten in den Kategorien Kettenwechseln, Kombinationsschnitt, Präzisionsschnitt, Fallkerb- und Fällschnitt, Geschicklichkeitsschneiden, Durchhacken und Entasten gegeneinander an. Der begehrte Staatsmeistertitel der Forstarbeiter ging an Johannes Meisenbichler aus der Steiermark. Als bestplatzierter Vorarlberger konnte sich Benjamin Greber auf dem dritten Platz behaupten. Weitere Medaillen für Vorarlberg gab es in den einzelnen Disziplinen Geschicklichkeitsschnitt (Gold), Entasten (Silber) und Durchhacken (Bronze). „Der Bundesentscheid Forst, der nach Längerem wieder einmal in Vorarlberg ausgetragen wurde, war ein echtes Event der Spitzenklasse! Leistungen und Stimmung waren sensationell!“, zeigte sich der Präsident der Landwirtschaftskammer Österreich, Josef Moosbrugger, begeistert.