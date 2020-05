Im Rechtsstaat ist Einspruch möglich

Die OJAD setzt sich für das gute Miteinander zwischen der Stadtpolizei und Jugendlichen ein.

Dornbirn. Wie wichtig es ist, miteinander zu reden, stellte sich in der „Fragestunde Polizei“ heraus. Sie wurde erneut organisiert durch die Offene Jugendarbeit Dornbirn (OJAD) – der aktuellen Situation geschuldet, fand das Gespräch online statt. Stefan Schwarzmann, Kommandant der Stadtpolizei, stellte sich den Fragen, auf die junge Menschen Antworten suchen, um sich mit Verboten und Verordnungen zurechtzufinden. In der Coronazeit wissen längst nicht alle, was erlaubt ist und was nicht. Das führte bisher zu Abmahnungen, aber auch zu teilweise empfindlichen Geldstrafen.