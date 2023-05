Im Pflegeheim Jesuheim beziehen 36 Bewohner den „Neubau Haus Pfänder“

Lochau. Groß war die Aufregung bei den 36 Bewohnern im Pflegeheim Jesuheim in Lochau, konnten sie doch aus dem Ersatzbau ins neu erstellte „Haus Pfänder“ umziehen. Ein erfolgreicher Abschluss einer weiteren Bauetappe.

Ein höchst willkommenes, trockenes Sonnenfenster in diesem verregneten Wonnemonat Mai begleitete den terminisierten großen Umzug der 36 Bewohnerinnen und Bewohner aus ihrem beinahe zweijährigen Ersatzquartier in die bereits fertig eingerichteten Räumlichkeiten im Erdgeschoß bzw. im ersten Stock im „Neubau Haus Pfänder“.

Unter der Regie der beiden Hausmeister Michael Leißing und Werner Karg sowie Küchenchef Edwin Jürgens halfen an diesem Tag alle zusammen, der Führungskreis mit Hausoberin Sr. Katharina Fraißel, Heimleiterin Judith Wucher und Pflegedienstleiterin Loredana Wachs, das Pflegepersonal der Stationen Pfänder EG und Pfänder 1, die drei Zivildiener sowie zahlreiche Angehörige als gern gesehene Umzugshelfer.

So wurden die bisherigen Zimmer im Ersatzbau komplett leergeräumt. Im Bett liegend, im Rollstuhl oder in Begleitung ging es mit Sack und Pack ins neue Domizil, wo man sich in den ident eingerichteten Zimmern nach dem staunenden Bezug bald wieder heimisch fühlte. Auch alle Einrichtungsgegenstände der beiden Pflegestützpunkte mit Kleinküche und Aufenthaltsbereich mussten umgesiedelt werden. Dank perfekter Planung wurde das Zeitmanagement gut eingehalten, Abendessen und erste Nacht konnten bereits im neuen Ambiente von allen genossen werden.