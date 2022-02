Im nächsten Anlauf soll es endlich klappen

Der Sportclub Tisis strebt den Aufstieg in die erste Fußball Landesklasse an.

Eigentlich würde die erste Kampfmannschaft von Sportklub Tisis schon längst in der ersten Fußball Landesklasse spielen. Vor zwei Jahren lag das Eins von Tisis in der zweiten Landesklasse zur Saisonhälfte auf dem zweiten Tabellenplatz und wäre vermutlich in eine höhere Spielklasse des Landes aufgestiegen. Allerdings wurde in der Saison 2019/2020 die Meisterschaft im Winter abgebrochen und die VFV-Bestimmungen sahen keinen Aufsteiger vor. Schon vor vier Jahren verpasste Tisis den Aufstieg mit dem vierten Tabellenplatz in der Endabrechnung äußerst knapp. Im nächsten Anlauf soll es aber nun klappen.