Im Nackt-Trikot zum letzten Spiel des FC Arsenal

Ein Auftritt, der die Herzen von vielen Fans des FC Arsenal höherschlagen ließ.

Arabella Mia, die in den Sozialen Netzwerken unter dem Namen GreenGirlBella zu finden ist, ist in der Online-Welt keine Unbekannte. Mit über 115.000 Abonnenten auf der Erotik-Plattform OnlyFans hat sie bereits eine große Fangemeinde um sich versammelt.

An diesem Tag zeigte sie den Arsenal-Fans jedoch eine ganz neue Seite an sich. In einem atemberaubenden Bodypainting-Outfit präsentierte sie stolz ihre beeindruckenden Kurven, während sie das Arsenal-Trikot trug.