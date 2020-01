Für Sex unterwegs - ein Leben als Escortdame

Im privaten Interview erzählt Julia Sophia Engel, wie ihr Leben als "High Class Escort Model" funktioniert.

Sex ist ihr Geschäft. Und ihr Geschäft betreibt Julia Sophia Engel in ganz Deutschland. Im privaten Interview erzählt die junge Frau, wie ihr Leben als "High Class Escort Model" funktioniert und was sie daran so mag.

"Fühle mich nicht schmutzig"

"Ich bin Schauspielerin, Psychotherapeutin und Freundin in einem. Bei mir können meine Kunden sie selbst sein", erzählt sie. "Ich fühle mich in diesem Job nicht schmutzig. Ich mache meine Preise selbst und kann jederzeit in den Urlaub fahren." Julia hat auch schon in einem Club an der Schweizer Grenze gearbeitet. Es sei interessant wie unterschiedlich die Mentalitäten seien. (VOL.AT)