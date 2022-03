Im Miteinander zum Bazora Stüble

Beim früheren „Jägerstüble“ auf Bazora soll eine neue Einkehrmöglichkeit entstehen.

FRASTANZ Eine Gemeinschaftsinitiative macht sich für den Erhalt der Gastronomie auf Gurtis und Bazora stark: Am früheren „Jägerstüble“ soll eine neue Einkehrmöglichkeit entstehen. Die Vorstellung des Projekts im Gasthof Kreuz stieß auf großes Interesse: Etwa 50 Personen nahmen am Infoabend teil, der zur Beteiligung an einer Gesellschaft warb, die als „Projekt Bazora Stüble“ eine neue Gastronomie entstehen lassen will.