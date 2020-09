Im Mesnerstüble soll wieder Leben einkehren

Das sanierungsbedürftige Haus am Liebfrauenberg soll in den kommenden zwei Jahren ein neuen Nutzungskonzept erhalten.

Den Auftakt zu den Zukunftsplanungen des Mesnerhaus machte im Sommer bereits eine Eröffnungsfeier am Liebfrauenberg und die Ausstellung „hab an Dich gedacht“, welche von den Gästen sehr gut angenommen wurde. „Die Menschen schätzen es sehr, wenn im Mesnerstüble etwas los ist und daher planen wir auch für den Winter wieder kleinere Veranstaltungen – was eben im Rahmen des möglichen ist“, so Johannes Herburger. Gleichzeitig werden die Ideen und Vorschläge aus der Bevölkerung für eine neue Nutzung der alten Mauern in einem rund zwei Jahre dauernden Prozess und in Anlehnung an die Ortskernentwicklung verdichtet und auf ihre Umsetzung hin geprüft. Am Ende soll aus dem Mesnerstüble wieder einen Begegnungsort für Bewohner und Gäste der Region werden, an dem sich verschiedenste Bevölkerungsgruppen treffen können, damit der Platz am Liebfrauenberg wieder einen zentralen Platz im Gemeinwesen der Region einnehmen kann. MIMA