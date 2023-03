Im Liveticker: MotoGP in Portimao

Marc Marquez hat die erste Poleposition der Saison erobert. Der Honda-Fahrer stellte auf dem Kurs von Portimao (Portugal) einen neuen Rundenrekord auf und verdrängte Weltmeister Francesco Bagnaia (Ducati) auf Platz zwei. Die erste Startreihe komplettierte Jorge Martin (Pramac-Ducati).

Weltmeister Francesco Bagnaia hat am Samstag den ersten Sprint in der Geschichte der MotoGP gewonnen. Beim Saisonauftakt in Portimão setzte sich der Italiener am Samstag auf seiner Ducati nach zwölf Runden vor den Spaniern Jorge Martin (Ducati) und Marc Marquez (Honda) durch und ergatterte zwölf WM-Punkte. Auf Platz vier landete Neo-KTM-Pilot Jack Miller, Teamkollege Brad Binder kam nicht über Rang zwölf hinaus.