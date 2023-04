Im letzten Heimspiel hofft Bregenz auf einen Erfolg

Die Bodenseestädter sind gegen den Zweiten Westwien nur Außenseiter.

Zwei Wochen nach dem spannenden Jubiläums-Derby gegen ALPLA HC Hard, empfängt Bregenz Handball am Ostersamstag den aktuellen Tabellenzweiten, SG Handball Westwien.

Es könnte das vorerst letzte Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der HLA MEISTERLIGA sein. Aufgrund finanzieller Probleme wird der Wiener Traditionsverein in der kommenden Saison keine Mannschaft mehr in der höchsten Spielklasse Österreichs stellen können.

Obwohl sich beide Teams bereits für die Playoffs qualifiziert habe und die Wiener, nach einem Blick auf die Tabelle, sicherlich als Favorit in die Partie gehen, können sich Fans auf ein packendes Spiel freuen. Die Mannschaft von Marko Tanasković und Markus Rinnerthaler befindet sich auf einem Aufwärtstrend und möchte auch das letzte Heimspiel im Grunddurchgang erfolgreich gestalten, um schlussendlich mit viel Selbstbewusstsein in die Playoffs gehen zu können. Dass ein Sieg am Samstag möglich ist, zeigt das Ergebnis des Hinspiels in der Hollgasse. Damals mussten sich die Vorarlberger nur knapp mit 33:34 geschlagen geben.

Für die Bregenzer Fans gibt es einen weiteren Grund zur Freude. Mikhail Vinogradov hat sich von seiner Augenoperation erholt und ist in den Kader der Vorarlberger zurückgekehrt.

Trainer Marko Tanasković: „Man könnte sagen, dass wir uns über diese spielfreie Pause gefreut haben. Wir konnten die Zeit nutzen und uns neben der taktischen Vorbereitung auf das Spiel am Wochenende, auch auf andere Dinge konzentrieren. Ich bin mit unseren Trainingseinheiten zufrieden und merke, dass alle Spieler sehr konzentriert sind und sich auf das Heimspiel freuen. Ich habe großen Respekt vor dem Trainer und der Mannschaft von Westwien und viel Lob für alles, was sie bisher in diesem Jahr vollbracht haben. Gleichzeitig ist es sehr schade, dass so ein Traditionsverein mit vielen jungen Talenten in der kommenden Saison nicht mehr in der HLA spielen wird. An diesem Wochenende müssen wir uns aber auf uns selbst konzentrieren. Es ist wichtig, dass wir, trotz des guten Feedbacks, welches wir in letzter Zeit erhalten haben, auf dem Boden bleiben. Jedes Spiel ist für uns ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Wir werden bis zur letzten Sekunde Herz, Wille und Leidenschaft auf die Platte bringen.“

Linksaußen Sebastian Burger: „Westwien spielt eine starke Saison und will sich sicherlich gebührend von der Handballbühne verabschieden - hoffentlich nur für eine kurze Zeit. Ich glaube, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird, aber ich bin von unseren Stärken überzeugt. Wir werden uns gezielt auf den Gegner vorbereiten. In den beiden letzten Spiele hat man wieder gut gesehen, wozu wir in der Lage sind. Auf diesen Leistungen können wir aufbauen! Marko kennt uns bestens und weiß, wie er uns als Mannschaft motivieren kann. Ich bin mir sicher, dass die Einstellung bei allen Spielern stimmt! Wir als Mannschaft haben noch viel vor in dieser Saison!“

21. Runde ZTE HLA MEISTERLIGA

Bregenz Handball vs. SG Handball WESTWIEN

Samstag, 08. April, um 19:00 Uhr