Im letzten Bundesliga-Spiel trifft Ried auf Wolfsberg

Qualifikationsgruppe, 10. letzter Spieltag

Der Ticker vom Spiel SV Ried vs Wolfsberger AC

SV Ried – Wolfsberger AC Freitag 19.30 Uhr, SR Florian Jäger

Der RZ WAC ist in der Bundesliga seit fünf Auswärtsspielen gegen die SV Ried ungeschlagen (2S 3U) – erstmals so lange. Von den ersten acht BL-Duellen in Ried verlor der WAC noch vier und konnte nur zwei gewinnen.

- Die SV Ried ist mit einer Bilanz von fünf Remis und vier Niederlagen die einzige sieglose Mannschaft in der Qualifikationsgruppe dieser Saison der Bundesliga. Der RZ WAC holte in der Qualifikationsgruppe 18 Punkte – Höchstwert aller Teams in der Qualigruppe. Der RZ WAC verlor nur eins seiner neun BL-Spiele in der Qualifikationsgruppe (5S 3U) – so wenige wie kein anderes Team.

Der RZ WAC ist in der Bundesliga seit sieben Spielen ungeschlagen (4S 3U) – erstmals so lange seit August bis November 2019 (damals sogar 10 Spiele unter Gerhard Struber). Der RZ WAC gewann erstmals unter Manfred Schmid zwei BL-Spiele in Folge, zwei Siege am Stück gelangen den Lavanttalern davor zuletzt im September/Oktober 2022 (damals sogar 3).

Die SV Ried ist seit neun Heimspielen sieglos (5U 4N) – erstmals so lange in der Bundesliga. Den letzten BL-Heimsieg feierten die Innviertler am 15. Oktober gegen den SK Rapid Wien (1:0). Die Innviertler gewannen erstmals nur zwei der ersten 15 BL-Heimspiele, weniger als vier Heimsiege waren es in einer gesamten BL-Saison noch nie.