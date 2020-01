Im Kunstraum Dornbirn soll Kunst sinnlich erlebbar werden

Wie ein kleiner Verein Großes leistet, erzählt der Leiter der Institution im Interview.

Thomas Häusle: Was wir mittlerweile vorzeigen können, ist die Liste an ausgestellten namhaften Künstlerinnen, Künstlern und Shows. Und dann geht es um das Netzwerk und die persönliche Beziehung, die man entweder schafft oder nicht. Was für mich besonders schön ist, dass sich der Kunstraum Dornbirn zu einem Ort entwickelt hat, an dem österreichische Kunstschaffende ausgestellt haben möchten. Die überzeugenden Argumente für internationale Künstlerinnen und Künstler haben wir mit der einmaligen Ausstellungssituation in der Montagehalle. Mit diesem Raum und seiner Atmosphäre setzt man sich gern auseinander. Die unmittelbare Nähe zur inatura begünstigt aber auch, Familien mit Kindern in unsere Ausstellungen zu holen. Da passiert die Auseinandersetzung mit Kunst auf einer anderen Ebene, denn gerade die Kinder haben einen unvoreingenommenen Zugang zu dem, was wir zeigen.