Im Kindergarten Bings wird Bewegung groß geschrieben

Bludenz. Der Kindergarten Bings darf sich nun offiziell als Vorarlberger Bewegungskindergarten bezeichnen.

Damit ist der Kindergarten Bings mittlerweile der 15. Bewegungskindergarten im Land, zeigte sich die Landesrätin begeistert: “Mit diesem Zertifikat wird ein wertvoller Grundstein dafür gelegt, dass die hier betreuten Kinder den Spaß und die Freude an Sport und Bewegung auf ihren Lebensweg mitbekommen”.

“Besonderes in der frühen Entwicklung wird durch sportliche Aktivität die gesunde Entwicklung der Kleinen gefördert. Ein stabiler und gesunder Bewegungsapparat, ein aktives Immunsystem und starke Knochen sowie Muskeln – all das wird beim Heranwachsen durch regelmäßige Bewegung unterstützt”, betonte Schöbi-Fink.

Der Kindergarten Bings wird von insgesamt 21 Kindern in einer Gruppe besucht. Sie werden von zwei Pädagoginnen und zwei Assistentinnen betreut. Alle vier haben die spezielle Ausbildung für den Vorarlberger Bewegungskindergarten absolviert. „Wir freuen uns, dass wir nun ein Bewegungskindergarten sind. Wir versuchen, den Kinder täglich die Freude an Bewegung zu wecken und merken, wie sie mit Begeisterung dabei sind“, so Kindergartenleiterin Gabriele Gerzabek.