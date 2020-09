Im Kindercampus ist Leben eingezogen

Auch das neue Kinderhaus in Sulz startete in das neue Kindergartenjahr.

Sulz. Nach rund zwei Jahren Bauzeit konnte in diesem Sommer auch der neue Sulner Kindercampus seiner Bestimmung übergeben werden.

Offizielle Eröffnung wird nachgeholt

Die Arbeiten am neuen Kinderhaus im Zentrum von Sulz waren bereits im Frühjahr weitestgehend abgeschlossen. Aufgrund der Coronasituation konnte der geplante Umzug allerdings nicht stattfinden und auch die vorgesehene Eröffnung im Juni musste verschoben werden. Auch der inzwischen nächste Eröffnungstermin in der zweiten Oktoberwoche musste, bereits zum dritten Mal, abgesagt werden. „Wir möchten die offizielle Eröffnung mit Einbeziehung der Bevölkerung nach Corona natürlich noch nachholen“, so Bürgermeister Karl Wutschitz.

Lösung für Kinder aus Nachbargemeinden

Trotzdem ist im Kinderhaus selber bereits Leben eingezogen. Derzeit besuchen rund 105 Kinder aus Sulz den Kindercampus, wobei diese in Kindergarten als auch in der Kleinkinderbetreuung aufgeteilt sind. Auch bezüglich einer angedachten Lösung für Kinder aus den Nachbargemeinden gibt es auf Seiten der Gemeinde Sulz durchaus Möglichkeiten. „Die Details werden zwar noch ausgearbeitet, aber wir nehmen auch Kinder aus anderen Gemeinde auf, wenn diverse Grundkriterien eingehalten werden“, erklärt dazu Bürgermeister Wutschitz. So werden dazu unter anderem die Familienstrukturen berücksichtigt und auch das Platzangebot im Kindercampus muss vorhanden sein. „Diese Entscheidungen erfolgen dabei in enger Absprache mit der Leitung unserer Kinderbetreuung“, so das Gemeindeoberhaupt.

Positive Rückmeldungen für Kindercampus