Im Kampf um ein Play-off Ticket braucht es ein Sieg

Der Siebte VEU Feldkirch ist gegen den Zehnten Grödig zum Siegen verdammt

Die Südtiroler haben das Hinspiel mit 7:6 in der Overtime für sich entschieden und liegen derzeit auf dem zehnten Platz in der Tabelle. Mit mehr als 32% Ausbeute haben die Wolkensteiner nach Ritten das zweitbeste Powerplay der Liga. Die beiden Stürmer McGowan und Wilkins sind ebenfalls sehr weit vorne in der Scorerliste zu finden. Eine gute und konzertierte Defensivleistung wird es also auch brauchen um sich für die Niederlage zu revanchieren. Die VEU liegt einen Punkt hinter Cortina auf Rang Sieben und ist in Schlagdistanz zu den Top 6. Doch es geht eng zu und her in der Alps Hockey League Tabelle. Immerhin hat man zu Rang 11 auch nur 2 Punkte Vorsprung.