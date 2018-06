Im 'Juppowaggon' Tradition mit allen Sinnen erleben

Der Juppe, der Tracht der Wälderinnen, ist der neue Wälderbähnle-Themenwagen gewidmet, der am Sonntag, 10. Juni, feierlich in Betrieb genommen wurde.

Landtagspräsident Harald Sonderegger freute sich über die spannende Aufarbeitung des Brauchtums in Zusammenarbeit mit der Juppenwerkstatt Riefensberg – und den unkonventionellen, aber höchst stimmigen Rahmen.

Die Wälderbahn führt als Museumsbahn auch eigene Themenwagen, in denen sie Geschichten von der und über die Region erzählt. Einer dieser Wagen ist etwa dem Schicksal und den Erlebnissen der Schwabenkinder gewidmet.

Der neu gestaltete, zweite Themenwagen rückt nun das Kleid der Wälderinnen, die Juppe, ins Rampenlicht und ging gestern auf Jungfernfahrt. Juppe und Bahn, beides Zeugnisse von Brauchtum und Tradition im Bregenzerwald beziehungsweise in Vorarlberg, sind ein ideales museales Paar, wie Landtagpräsident Sonderegger feststellte: “Eine sehr schöne Konstellation, bei der sich auch abseits der Farbgebung viele, teils überraschende Schnittmengen finden. Basis sind beispielsweise in beiden Fällen über 100-jährige Maschinen! Die Reise in die Vergangenheit mit der Museumsbahn hat echten Erlebniswert. Im sogenannten ‘Juppowaggon’ kann man Tradition mit allen Sinnen erleben.”