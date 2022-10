Im Herbst gilt der Dank der Ernte und dem reich gedeckten Tisch

Menschen aus der Heimat: Seit 20 Jahren schmückt Rita Wohlgenannt die Hatler Kirche zu festlichen Anlässen.

Dornbirn. Als gelernte Gärtnerin und Floristin hat sie ihren Beruf zum Hobby gemacht. Seit 28 Jahren ist sie Bäuerin. Wurzeln sammeln ist ihre große Leidenschaft. Alles, was in der Natur wächst, fasziniert sie. So auch das Schmücken und Dekorieren mit Naturalien. Seit genau 20 Jahren schmückt Rita Wohlgenannt die Hatler Kirche zu besonderen Anlässen, bei kirchlichen Hochfesten wie Ostern, Pfingsten, Weihnachten wie auch am Erntedankfest, das an diesem Sonntag auch im Hatlerdorf gefeiert wurde.

Diese kreative Gabe sei ihr bestimmt schon in die Wiege gelegt worden, sagt sie beiläufig, während sie die letzten Handgriffe zur Fertigstellung macht. Den Altarraum der Kirche St. Leopold ziert nun eine große Krone aus Blumen und Pflanzen, umgeben von Gemüse und Früchten aus Acker und Feld. In der Mitte erinnert eine Kuhglocke an alle Nutztiere am Hof, die uns täglich mit Milch und Eiern versorgen. Einmal im Jahr gilt der Dank für die reiche Ernte und für einen täglich reich gedeckten Tisch. „Dafür steht das Kreuz oben auf der Krone“, meint die Bäuerin und rückt die Krone besser ins Blickfeld. Natürlich macht sie das alles um Gottes Lohn. Den Himmel müsse man sich verdienen, merkt sie an und lacht dabei herzlich. „Apropos Gottes Lohn“, ergänzt sie noch: „Es kommt immer etwas von irgendwoher zurück.“