Im Heimspiel gegen Fehervar auf die Erfolgsspur zurück

Die Lehren aus dem punktelosen Kärntendoppel sind gezogen, eine intensive Trainingswoche absolviert und die Mannschaft ist bereit, wieder voll anzugreifen. Am Freitag gastiert mit Fehervar eines der Topteams der Liga in der Vorarlberghalle, ehe am Sonntag die nächste Auswärtsaufgabe in Asiago für die BEMER Pioneers Vorarlberg ansteht.



Knifflige Aufgabe zu Hause gegen Fehervar

Das einzige ungarische Team startete sehr stark in die Saison und hat aktuell zurecht nur 3 Punkte Abstand zum Tabellenführer. Wenn die Pioneers gegen Fehervar punkten wollen, müssen sie in der Offensivzone clever gegen die hervorragend strukturierte Defensive der Ungarn agieren. „Wir brauchen sehr viel Verkehr vor dem Tor. Fehervars Defender stehen immer sehr gut, geben dem Gegner kaum verdeckte Schüsse und lassen keine Rebounds zu. Den minimalen Raum und Zeit gilt es geschickt zu nutzen“ prognostiziert Headcoach Stanley.