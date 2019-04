Im Halbfinalkracher zum Siegen verdammt

Beim Heimspiel des Jahres wollen die Dornbirner am Samstag, den 27. April 2019, 18 Uhr vor eigener Kulisse den ersten Playoff-Halbfinalsieg einfahren, die „Best-of-three“-Serie ausgleichen und ein Entscheidungsspiel erzwingen.

Es geht bereits um alles! Die heiße Playoff-Phase wurde bereits in Diessbach mit einer Niederlage nach Verlängerung eingeläutet. In der Serie holten sich die Seeländer die Pole-Position und zwingen die Dornbirner beim Heimspiel in der Stadthalle mit dem Rücken an die Wand. In den Playoffs zählen nur Siege und genau so einen benötigen Brunner & Co am Samstag um nicht frühzeitig auszuscheiden. Im Umkehrschluss werden jetzt zwei Siege in Folge benötigt, um doch noch ins Finale um den Schweizer NLA Meistertitel einzuziehen. Ein solcher Serienverlauf wäre natürlich eine Sensation, aber auch nicht vollkommen unmöglich: