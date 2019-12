Im Großeinsatz für das neue Outfit

Die Fasnatzunft Oberschorbach präsentiert im Jubiläumsjahr ein neues Kostüm.

Kürzlich fand zusätzlich noch ein „Schaffertag“ an der Berufsschule in Dornbirn für alle Mitglieder statt. Nicht umsonst ist die Fasnatzunft Oberschorbach für ihr starkes Miteinander bekannt. Insgesamt folgten 50 Erwachsene der Einladung und von morgens um 8.00 Uhr bis spät in die Nacht wurde unermüdlich genäht. Ganze 152 Kostüme wurden an diesem Tag fertiggestellt, circa 500 Meter Stoff vernäht und mindesten 900 Minuten gelacht – der Spaß kommt bei den Oberschorbächlern schließlich auch nicht zu kurz.