Im Geiste von St. Martin

Groß Rankler Laternele-Fest auf dem Liebfrauenberg

Rankweil. Rund um Martin von Tours, einem vor rund 1700 Jahren in Ungarn geborenen römischen Offizier, der später auch heiliggesprochen wurde, findet sich heute ein umfangreiches Brauchtum. Martin, der es später zum Priester, Bischof und Klostergründer brachte, gilt vor allem als Vorbild im Prinzip des Teilens und des Helfens, welches auf den Schlüsselmoment seines Leben – dem Teilen seines Mantels mit einem Bettler – zurückgeht. Neben dem Ganslessen hierzulande sind vor allem Laternenumzüge der Kinder tief verankert, Anlass genug für die Marktgemeinde Rankweil in Zusammenarbeit mit den Kindergärten, den Kleinkinderbetreuungseinrichtungen und der Pfarre ein Martinsfest im großen Rahmen auf dem Vorplatz der Basilika zu organisieren. Mehr als 1200 Menschen, vor allem Kinder mit ihren Familien, Verwandten und Freunden, zogen in einem Sternmarsch auf den Berg, alle bereits von weitem gut sichtbar, mit ihren selbstgebastelten Laternen. Oben angekommen wurden zusammen mit Liedermacher Konrad Bönig, verschiedene Martinslieder gesungen. Wallfahrtsseelsorger Walter Juen und Mesner Martin Salzmann begrüßten die anwesende Gästeschar und eine Bläsergruppe der Bürgermusik Rankweil, sorgte für einen festlichen musikalischen Rahmen. Anselm Hartmann erzählte die Martinsgeschichte, die auf der Bühne auch schauspielerisch eindrucksvoll nachgestellt wurde.