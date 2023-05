Im Gedenken an Maria Klauser

Maria Klauser (geb. am 25.3.1924 in Lochau) verstarb am 16. April 2023 in ihrem 100. Lebensjahr. Maria Klauser war eine engagierte Lochauerin, die durch ihr Wirken in verschiedenen Lebensbereichen, vor allem als ÖVP-Politikerin, einen großen Bekanntheitsgrad erreicht hat.

Maria Klauser wurde als erstes Kind von Magdalena (geb. Hackspiel) und Gebhard Matt in Lochau geboren. Bereits als junges Mädchen war sie ihrem Großvater beim Milch-Ausfahren behilflich. Mit dem Handkarren wurde das kostbare Gut ausgeliefert. Nach ihrer Schulzeit in Lochau besuchte sie die Thalbach Schule in Bregenz. Anschließend absolvierte sie die Hauswirtschaftsschule Gauenstein in Schruns. Zur damaligen Zeit doch etwas Besonderes war es, dass Maria als junge Frau nach Frankreich und England gereist war, um dort als Au-pair-Mädchen zu arbeiten. Diese Zeit war für sie sehr prägend und wohl auch der Ursprung ihrer Begeisterung für die französische Sprache und die Frankophonie.

Danach besuchte sie die Berlitz-Sekretärinnenschule in Norddeutschland. Nach ihrer Rückkehr in die geliebte Heimat nahm sie eine Stelle als Chefsekretärin bei der Firma Getzner an, wo sie schließlich ihren Mann Herbert, der dort als Feinmechaniker beschäftigt war, kennen und lieben lernte. Nach der Hochzeit baute das Ehepaar ihr Eigenheim am Dorfplatz 8 in Lochau.

Bildung und Wissen war für das Ehepaar Klauser immer sehr wichtig. So hat Marias Ehemann neben der Ausübung seines Berufes angefangen Psychologie zu studieren. Diese Ausbildung ermöglichte es ihm schließlich seine Tätigkeit als Schulpsychologe beim Land Vorarlberg auszuüben. Zusammen mit seiner Frau Maria wurde später ein Institut zur Förderung von Kindern mit Lernschwächen und Legasthenie gegründet, welches sie viele Jahre gemeinsam geführt haben. Herbert brachte das psychologische Wissen mit und Maria wurde zur Managerin des Unternehmens.

Als Gemeindepolitikerin brachte Maria sich recht spät ins Gemeindegeschehen ein. Doch dafür war sie umso intensiver und sehr aktiv dabei. Sie hat kaum jemals eine Sitzung ausgelassen, war stets gut vorbereitet und zudem verlässliche, ehrenamtliche Beisitzerin bei jeder Wahl – ob Nationalrat, auf Landesebene oder in der Gemeinde.

Für die Sitzungen der Gemeindevertretung war sie stets bestens vorbereitet. Zu den diversen Themen wurde im Vorfeld intensiv recherchiert und für etwaige Diskussionen stets alles mit Fakten belegt. In den Debatten blieb sie immer sachlich, diszipliniert und respektvoll im Umgang. Sie verschaffte sich durch ihre resolute und kämpferische Art großen Respekt bei ihren Mitmenschen. Was sie angefangen hat, hat sie auch zu Ende gebracht.

Sie war insbesondere im Bereich Senioren sehr aktiv, war Mitglied des Wohnungs- und Sozialausschusses und machte sie sich als große Kämpferin für die Rechte der Frauen stark. Sie organisierte Seniorenausflüge, Senioren-Weihnachtsfeiern, die wöchentlichen Jass-Nachmittage sowie die wöchentlichen Seniorennachmittage im Café Mangold. Das Offene Singen, das heute noch besteht, wurde ebenfalls von ihr initiiert und lange Zeit persönlich betreut. Maria war viele Jahre ehrenamtlich in der Ortsgeschichtlichen Sammlung tätig, wo sie viele Lochau-bezogene Artikel aus den Zeitungen fleißig und konsequent für den Verein gesammelt hat.

Privat konnte sich Maria sehr für ihren Garten und die Natur begeistern. Trotz ihres intensiven politischen Engagements schaffte sie es zudem, in ihrer Freizeit winzige „Babybötschle“ für die neugeborenen Lochauer Mädchen und Jungen zu stricken. Sie hat unzähligen Familien mit diesem netten Geschenk eine Freude bereitet.

Selbst mit 85 Jahren machte sich bei Maria ihr unstillbarer Wissensdurst bemerkbar und sie hat sich in diesem stolzen Alter die lateinische Sprache beigebracht.

Legendär war bis zuletzt ihr gutes Gedächtnis, selbst mit 99 Jahren. So konnte sie stets viel vom Lochauer Geschehen aus den vielen vergangenen Jahrzehnten berichten. Maria konnte bis ins hohe Alter selbstbestimmt Leben, wurde von ihren Angehörigen bei Bedarf jedoch gerne unterstützt.

Die Gemeinde Lochau bedankt sich im Namen aller Fraktionen bei Maria Klauser für ihr unermüdliches politischen Engagement für die Lochauer Bürgerinnen und Bürger. Wir werden ihr stets ein ehrendes Gedenken bewahren.