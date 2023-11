Im Gedenken an die Opfer der zwei Weltkriege

Eine Abordnung der Lochauer Vereine sowie politische und militärische Vertreter marschierten am Sonntag, den 5.11.2023 mit musikalischer Umrahmung durch den Musikverein gemeinsam zur Pfarrkirche, um das traditionelle Gedenken an die Opfer des ersten und zweiten Weltkrieges begehen.

Wetterbedingt fanden die Feierlichkeiten überwiegend in der Lochauer Pfarrkirche statt. Pfarrvikar Alois Erhart führte durch die Hl. Messe, die vom Musikverein Lochau mit der Bundeshymne eröffnet wurde.BM Frank Matt nahm in seiner Ansprache Bezug auf die Geschehnisse der Vergangenheit und spannte zugleich einen Bogen zu den jüngsten Kriegsereignissen in der Ukraine und dem Krieg zwischen Palästina und Israel. Obwohl nur mehr wenige der heute lebenden Menschen einen direkten Bezug zu den vergangenen Geschehnissen im ersten und zweiten Weltkrieg hätten, dürfe man nicht müde werden, immer wieder auf diese Gräueltaten hinzuweisen und die Erinnerung daran als mahnenden Hinweis für die Gegenwart und Zukunft am Leben zu erhalten.Militärkommandant Brigadier Mag. Gunther Hessel nahm in seiner Wortmeldung unter anderem darauf Bezug, dass jeder Einzelne in der Gesellschaft durch mehr Toleranz und Nächstenliebe seinen Beitrag zur Erhaltung des Friedens leisten könne.Nach der Heiligen Messe begaben sich die Teilnehmer*innen zum Kriegerdenkmal, wo die Kranzniederlegung erfolgte. Die teilnehmenden Vereine würdigten den Verstorbenen schließlich noch mit stillen Fahnengrüßen.