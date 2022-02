Im Friedrichsfeld sind die Bagger aufgefahren

Beim betreuten Wohnen in Altach erfolgte in den vergangenen Wochen der Startschuss für die Bauarbeiten.

Dabei starteten die Vorarbeiten für die Quartiersentwicklung im Friedrichsfeld bereits im vergangenen Herbst mit dem Abbruch des geschichtsträchtigen Paulihauses. Allerdings war die Erhaltung des über 100 Jahre alten Paulihauses im Zentrum von Altach eine wichtige Vorgabe bei den Planungen und so wurde dieses historische und für das Ortsbild so wichtige Bauwerk komplett abgetragen, wird aber in weiterer Folge detailgetreu rekonstruiert und in seinem ursprünglichen Zustand wieder aufgebaut.