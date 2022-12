Im Eiskanal Bludenz geht es heiß her!

Bludenz (VRV). Nach dem am 2./3. 12. 22 erfolgreich durchgeführten IBSF Skeleton Development Camp mit Teilnehmern aus 16 Nationen sind nun wieder die Rodler am Zug.

Vom 5. bis 11. 12. 22 gibt sich der Rodelnachwuchs aus aller Welt in Bludenz ein Stelldichein. Im Rahmen der Internationalen Trainingswoche werden rund 100 Jungrodler – begleitet von ca. 40 Betreuern – aus 16 Nationen ihren Leistungsstand überprüfen und optimieren. Am Start ist dabei die gesamte Nachwuchselite aus Europa sowie aus den Überseestaaten USA, Australien und Neuseeland. Der neue Eiskanal in Bludenz-Hinterplärsch bietet dazu optimale Voraussetzungen, ist er doch genau für solche Nachwuchsveranstaltungen konzipiert, wobei auch Bob- und Skeletonsportler ihre Freude mit der neuen Anlage bekunden.