"Im Einklang mit der Natur"

Wir zogen also unsere Schuhe aus und legten unsere Matten in die richtige Position. Da ich, anders als Anja, keine großartigen Vorkenntnisse hatte, machte Anna mit uns den Anfängerkurs. Zuerst sollten wir uns mit unserer Umgebung vertraut machen und das Bewusstsein für unseren eigenen Körper erlangen. Mit geschlossenen Augen spürte ich die kühle Waldluft und genoss die Ruhe, die mich durchströmte. Auch der kleine Stein, den ich gesammelt hatte, wurde in die Übung mit eingebunden und ich fühlte die glatte Oberfläche unter meinem Fuß.

Als wir unsere Körper wieder auf der Matte erdeten, Anna uns mit beruhigenden Worten begleitete und wir den Rauch einer besonderen Kräutermischung in den Nasen wahrnahmen, fühlte ich mich sehr ausgeglichen. Mir gefiel vor allem, dass sich die junge Yogalehrerin auch meinem persönlichen Tempo anpasste und uns Schritt für Schritt durch die Stunde führte. Ich fühlte mich wohl, denn es war, als würde man mich an der Hand nehmen.

Schließlich durften wir zum Abschluss noch eine Karte ziehen, auf der ein Baum abgebildet war und lernten noch etwas über „unsere“ Pflanze. Glücklich und mit viel innerer Ruhe trottete ich hinter Anna und Anja in Richtung Abstieg her. Wir erfuhren, dass Anna bereits seit fünf Jahren Yogalehrerin war und ihre Fertigkeiten in Indien, also quasi direkt von der Quelle, erlernt hatte. Außerdem bietet sie im Ländle verschiedenste Yoga-Kurse und weitere Natur-Erlebnisse an. Auf Instagram findet man sie unter @anja_ronja. Unten angekommen bedankten wir uns nochmals für das großartige Natur-Erlebnis und nahmen Abschied von der sympathischen Dornbirnerin. Anja und ich sind begeistert und für einen "aktiven Sommer" können wir Wald-Yoga wärmstens empfehlen!