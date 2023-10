Im Einklang der musikalischen Poesie

Bludenz. Am Freitag, 29. September, stellte Harry Marte mit seiner Band voller Stolz sein neues Album auf der Remise-Bühne in Bludenz vor.

Vergangenen Freitag öffnete die Remise in Bludenz für ein außergewöhnlich musikalisches Erlebnis ihre Türen. Harry Marte lud mit seiner Band alle Musikinteressierten auf eine unvergessliche Reise in die Welt der Poesie ein. Der Göfner Musiker nahm das Publikum mit auf ein verblüffendes und spielerisches Abenteuer mit. Sein neues Album "Extra Brut" und seine unvergleichlich fließende Kombination aus Folk- und Bluesmusik, spricht nicht nur die Seele an, sondern unterstreicht auch die spürbar tiefgründige Inspiration aus persönlichen Erfahrungen und Emotionen des Singer-Songwriters.