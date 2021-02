„Im Einbahnsystem durch das Haus“

Lustenaus Fahrschüler sind wieder unterwegs

„Wir sind froh, dass wir seit Februar wieder in unseren Normalbetrieb schalten durften“, erklärt Maritta Prantl, Inhaberin der Fahrschule Prantl in Lustenau. Der Reihe nach kontaktieren sie die Schüler der ausgefallenen Kurse und vergeben neue Termine. „Die Erleichterung ist bei vielen groß“, so Prantl. Manche mussten lange darauf warten. Die Fahrlehrer würden nun alles machen, um den Rückstau abzuarbeiten. Dies sei aber schwierig, erklärt die Inhaberin. Durch den zwei-Meter-Abstand haben nur ein Drittel der Schüler vor Ort im Kurs-Saal Platz. Auch bei der praktischen Fahrprüfung darf lediglich ein Schüler im Auto sein. Prantl zeigt sich dennoch optimistisch und ist erleichtert, dass ihre Schüler erfolgreich die Fahrschule abschließen können. Seit Januar dürfen nun auch online-Theoriekurse stattfinden. Das helfe etwas, so Prantl.