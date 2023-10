Im Duell Altach vs Wolfsberg zählen die Punkte im Kampf um Play-off-Platz doppelt

Die Rheindörfler wollen das Heimspiel am Samstagnachmittag gegen die Kärntner gewinnen.

Der SCR Altach und der RZ Pellets WAC trennten sich fünfmal torlos. So häufig trennten sich die beiden Teams jeweils von keinem anderen Team in der Bundesliga mit einem torlosen Remis.

FUSSBALL

Österreichische Bundesliga 2023/2024

11. Spieltag

Der Liveticker vom Spiel Altach vs Wolfsberg

Cashpoint SCR Altach – Wolfsberger AC Sonntag

Altach, Cashpoint-Arena, 14.30 Uhr, SR Arnes Talic (S)

Der RZ WAC traf in der Bundesliga in den letzten vier Auswärtsspielen gegen den SCR Altach stets doppelt (insgesamt 8 Tore). In mehr BL-Auswärtsduellen in Folge mindestens doppelt trafen die Kärntner gegen kein Team, in vier auch gegen Hartberg, St. Pölten und den SK Sturm.

Der SCR Altach holte 12 Punkte aus den ersten 10 Spielen dieser Saison der Bundesliga und gewann drei davon bei vier Niederlagen – jeweiliger Bestwert der Altacher zum Vergleichszeitpunkt einer BL-Saison seit der Ligareform.

Der RZ WAC blieb in den ersten vier Auswärtsspielen dieser Saison der Bundesliga ungeschlagen (1S 3U) – wie zuvor nur 2014/15 (4S). Weiters ist der WAC saisonübergreifend seit acht BL-Auswärtsspielen ungeschlagen (5S 3U) – erstmals so lange in der BL-Klubhistorie der Lavanttaler.

Der RZ WAC scheiterte siebenmal am Aluminium – nur der SCR Altach (8) in dieser Saison der Bundesliga häufiger. Der WAC scheiterte in drei Spielen, Altach in zwei Spielen sogar zweimal am Aluminium – die anderen 10 Teams kamen zusammen auf vier Spiele mit zwei Aluminiumtreffer.

Gefühlt liegt das letzte Heimspiel in der Bundesliga für den SCRA schon ewig zurück, am Sonntag heißt es dann endlich wieder: Knapp einen Monat nach dem letzten erfolgreichen Auftritt im Schnabelholz möchte der SCRA nach der Länderspielpause ebenso anschreiben.

Stühlerücken in der Bundesliga

Wieder einmal geht es im hiesigen Oberhaus eng zu: Platz 5 und 10 trennen aktuell gerade einmal sechs Punkte, mittendrin befindet sich das Paar Altach und Wolfsberg. Die Vorarlberger halten bei 12 Punkten, einen weniger als der Vertreter aus dem Lavanttal. Seit der Ligareform spielte der SCRA noch nie eine so gute Hinserie wie heuer, der Punkterekord von zehn aus elf Partien (21/22) ist bereits jetzt schon übertroffen worden. Mit einem Heimsieg könnte der SCR Altach dieses Hinrundenergebnis weiter nach oben schrauben und sich im Tabellenmittelfeld festsetzen.

Treffer vorprogrammiert

Die neutralen Betrachter der Grunddurchgangspartien zwischen Altach und Wolfsberg sind letzte Saison bestimmt auf ihre Kosten gekommen: Zuerst verhinderte Tai Baribo am 2. Spieltag eine WAC-Niederlage mit dem späten Treffer zum 2:2, diese setzte es dann aber in Kärnten im Oktober. Beim 3:2 Auswärtssieg der Altacher gestaltete sich vor allem Durchgang Eins turbulent: Gleich vier Tore, einen verschossenen Penalty und Videobeweise en masse erlebte die Lavanttal-Arena. Auch in der heurigen Saison sind in diesem Duell Tore zu erwarten: Altach weist aktuell einen expected Goals Wert genau von 1.00 auf, der WAC hält bei den erwarteten Toren bei 1.16 (Quelle: Statsbomb).

Santos wohl noch keine Option

Beim Toreschießen wird aller Voraussicht nach Gustavo Santos weiterhin noch nicht helfen können, noch zu wenige Trainingstage stecken in den Beinen des Brasilianers. Constantin Reiner, welcher vor der Länderspielpause mit muskulären Problemen zu kämpfen hatte, trainierte unterdessen wieder voll mit, ob es direkt für einen Startelfeinsatz reicht, steht noch in den Sternen.

