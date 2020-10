Im dritten Anlauf soll es mit erstem Heimsieg klappen

Bulldogs Dornbirn hoffen im Messeeisstadion gegen die Vienna Capitals auf die volle Punkteanzahl

Gegen den KAC (1:3) und Südtirol (2:3) haben die Bulldogs Dornbirn zuhause vor der bescheidenen Kulisse von 250 Anhängern beide Heimspiele in dieser Saison verloren. Nun wollen die Bulldogs gegen den mehrfachen österreichischen Bundesligameister und CL-Teilnehmer aus er Bundeshauptstadt Wien endlich gewinnen. Dornbirn hat zuletzt in Fehervar in der Overtime mit 5:4 das Eis als Sieger verlassen und hat Selbstvertrauen getankt. Allerdings sind auch die Vienna Capitals mit dem starken Legionär Colin Campbell zuletzt mit 6:1 in Innsbruck als Sieger nach Hause gefahren. Zuzutrauen ist den Dornbirn Bulldogs gegen spielstarke Gegner immer eine Überraschung und am Ende die volle Punkteanzahl auf dem Konto zu haben. Puckeinwurf: 19.15 Uhr in Dornbirn.