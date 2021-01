Im dritten Anlauf soll es mit der Finalteilnahme klappen

Die VEU Feldkirch trifft im Halbfinale der ÖM auf den Titelverteidiger RB Salzburg Juniors

Am Donnerstag startet das Halbfinale der nationalen Meisterschaften in den an der Alps Hockey League beteiligten Ländern Slowenien, Italien und Österreich. Für das Halbfinale um die österreichische Meisterschaft haben sich die Red Bull Hockey Juniors, der EHC Lustenau, der EC Bregenzerwald und die VEU Feldkirch qualifiziert.