Im dritten Anlauf soll es endlich mit Punkten klappen

Nach bisher zwei Saisonspielen stehen die Damen des HC Sparkasse BW Feldkirch immer noch ohne Punkte da.

Nach der katastrophalen Derbydarbietung, wo man sich 25:20 geschlagen geben musste, konnte man im letzten Spiel gegen Stockerau eine klare Leistungssteigerung erkennen. Die bittere 2-Tore-Niederlage resultierte hauptsächlich aus der schlechten Chancenauswertung. In der Abwehr konnten die Feldkircherinnen viel aggressiver und geschlossener auftreten. Darauf gilt es aufzubauen und weiter konstante Leistungen zu zeigen. In den letzten beiden Wochen wurde intensiv an Feinheiten in der Abwehr und der Kaltschnäuzigkeit im Abschluss gearbeitet. Das Ziel müssen deshalb, trotz der Außenseiterrolle, zwei Punkte sein.