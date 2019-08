Im dritten Anlauf ein Traumstart für FFC Vorderland

Doppelpack der 19-jährigen Sarah Schneider bringt zum Simonelli-Bundesligadebüt gegen Wacker Innsbruck einen 2:0-Heimsieg

Endlich klappte es für FFC Vorderland: Im dritten Jahr der Zugehörigkeit der ÖFB Frauen Bundesliga erwischte das Team um Trainer Leandro Simonelli einen Einstand nach Maß. Im vierten Aufeinandertreffen gegen Wacker Innsbruck behielten Verena Müller und Co. wieder die Oberhand und werden mit solch starken Leistungen in dieser Saison mit dem Abstieg überhaupt nichts zu tun haben. Mit der erst 19-jährigen Eigenbauspielerin Sarah Schneider wurde eine neue Torjägerin gefunden. Schon beim 4:0-Auswärtssieg in Dornbirn im Rahmen des ÖFB Cup glänzte die kleine, aber quirlige Offensivspielerin mit zwei Toren. Gegen Wacker Innsbruck avancierte sie abermals mit einem Doppelpack zur Matchwinnerin. Nach gut einer halben Stunde besorgte Schneider mit einem raffinierten Aufsitzer von der Strafraumgrenze die verdiente Führung (32.). Nach einer herrlichen Flanke von ÖFB U-19-Nationalspielerin Anna Bereuter traf die neue Vollstreckerin mit einer wunderschönen Direktabnahme ins linke Kreuzeck und sorgte für den 2:0-Endstand (51.).