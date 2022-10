Im Dienste der Menschen

Wolfurts Gesundheits- und Krankenpflegeverein sorgt für Pflege in vertrauter Umgebung.

Höhepunkt des Abends war aber zweifellos die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an den früheren Obmann des Pfarrkrankenpflegevereins. Der ehemalige Hauptschullehrer Peter Heinzle zählt zu den „Urgesteinen“ im Bereich der Hauskrankenpflege in Vorarlberg und führte fast 20 Jahre lang als operativer Geschäftsführer die Pfarrkrankenpflege in Wolfurt. Sein Engagement wurde nun nochmals vor den Vorhang geholt. Umrahmt wurde die Sitzung durch das Fagott-Duo Heidi Schwerzler und Dr. Richard Höfle.