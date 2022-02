Im Cuphit stehen sich Hard und Westwien gegenüber

Im Nachtragsspiel des ÖHB-Achtelfinale kommt es zum spannenden Duell von zwei HLA-Klubs.

Der ALPLA HC Hard empfängt im ÖHB-CUP Achtelfinale am Dienstag, den 1. März 2022 die Glorreichen Sieben der SG WESTWIEN in der Sporthalle am See. Anpfiff in der Harder Teufelsarena ist um 19.00 Uhr. Auf den Sieger dieses Duells wartet bereits der Förthof UHK Krems als Gegner im Viertelfinale.