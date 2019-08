Im BackUp#1 tut sich was

Die Altacher Jugendarbeit zieht eine erste positive Bilanz.

Altach. Vor rund einem halben Jahr wurde der Offenen Jugendarbeit in Altach ein neues Gesicht verpasst und seither hat sich einiges getan. Die Verantwortlichen können auf alle Fälle eine positive Bilanz der ersten sechs Monate ziehen.

Vertrauen gewinnen

Als im Februar die Jugendarbeit in Altach neu aufgestellt wurde, war es für die neue Leiterin Nicole Beck eine der ersten Aufgaben, das Vertrauen der Jugendlichen, der Eltern, sowie in der Gemeinde Altach wieder aufzubauen. „Als weiterer Schritt wurde im Rahmen eines Jugendbeteiligungsprozessen ein neuer Name sowie ein neues Logo gefunden“, erklärt dazu die neue Jugendleiterin. Auch die Stimmung im Team ist nach dem Neustart sehr gut wie Beck bestätigt: „Das OJA Team – Nicole, Dominik, Sandra und Petra – hat sich sehr schnell gefunden. Jeder ist eine wertvolle Ergänzung zum anderen und gemeinsam erarbeiten wir konzeptionelle Standards, Projekte, Workshops und Angebote.

Mehr Öffnungstage und längere Offnungszeiten

Das neue Angebot im BackUp#1 wird dabei sehr gut angenommen und immer mehr Jugendliche finden dank mehrerer Öffnungstage und längeren Öffnungszeiten den Weg in die neugestalteten Räumlichkeiten. Im Offenen Betrieb sind dabei immer zwei Mitarbeiter vor Ort und gemeinsam mit den Jugendlichen wird an diversen Projekten gearbeitet, gespielt oder einfach nur gechillt. „Bis jetzt hatten wir schon 878 Kontakte im Offenen Betrieb. Dazu wurde das Jugendteam reaktiviert und derzeit sind bei uns 14 Jugendliche ehrenamtlich tätig. Auch die Mobile Jugendarbeit wurde intensiviert und ist mit Anfang Juli gestartet“, gibt Nicole Beck einen weiteren Einblick in die ersten Monate der „neuen“ Jugendarbeit in der Kummenberggemeinde. Dazu wurden auch verschiedene Projekte, Angebote, Workshops und Events durchgeführt – bis dato 17 an der Zahl – und auch der Altacher Sommer wurde von der OJA organisiert.

Aktive Mitarbeit der Jugendlichen