Im Auto gezündelt - Vater eilte seinem Kind (3) zu Hilfe

Im Auto begann es zu qualmen und rußen. Der kleine Bub musste mit einer Rauchgas-Vergiftung ins Spital eingeliefert werden. Die Polizei vermutet, dass im Auto "gezündelt" wurde, aber nicht vom Buben selbst.

In Lustenau musste am Dienstagnachmittag ein dreijähriges Kleinkind mit einer Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Feldkirch eingeliefert werden.