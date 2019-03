â€žIm Auge der Demokratieâ€œ

Im diesjährigen Theaterstück der Montessori Schule Altach geht es um die Demokratie.

Altach. Wie in jedem Jahr, so hat die Freie Montessori Schule in Altach auch in diesem Schuljahr wieder ein Theaterstück einstudiert und freut sich auf die Premiere von „Im Auge der Demokratie“ am 4. April um 19 Uhr im Schulhaus der Montessori Schule in der Enderstraße.