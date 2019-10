Illwerke und Kleinaktionäre können sich nicht einigen

Kleinaktionäre der VKW fordern eine höhere Summe für die Anteile, die sie im Jahr 2017 verkauft haben. Bei der Finanzmarktaufsicht in Wien wurde nun vergeblich über einen Vergleich verhandelt.

Die Illwerke-VKW kritisiert das Gutachten und spricht davon, dass viele offene Fragen nicht ausgeräumt werden konnten. Ein Vergleichsversuch ist am Dienstag gescheitert - doch man will sich am 13. Jänner wieder zusammensetzen. Die Illwerke VKW AG sei grundsätzlich gesprächsbereit, wie VN berichtete, "kann aber das Gutachten in der derzeitigen Form als Basis für die Unternehmensbewertung nicht akzeptieren."