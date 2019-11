Illwerke investiert 244 Millionen Euro

Der Aufsichtsrat der illwerke vkw hat in seiner heutigen Sitzung den Finanzrahmen für das Jahr 2020 genehmigt. Für Investitionen in neue Anlagen und Instandhaltung sind 244 Millionen Euro budgetiert.

Das habe positive Auswirkungen auf die Vorarlberger Wirtschaft: "Viele Betriebe aus dem Land profitieren direkt oder indirekt vom hohen Investitionsvolumen“, so Germann. Im Bereich Wasserkraft steht dabei der Neubau des Kraftabstiegs von Latschau zum Rodundwerk I in Vandans im Mittelpunkt. "Dafür sind im kommenden Jahr 19 Millionen Euro budgetiert", erklärt Vorstandsmitglied Helmut Mennel.

Ausbau Wasserkraft und Photovoltaik

Der Landtag hatte beschlossen, die Stromversorgung in Vorarlberg bis 2030 zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energiequellen zu decken. Das schlage sich nun in der Wasserkraft und in der Versorgung nieder. „2020 wird der Ausbau der Photovoltaik ein wichtiger Schwerpunkt. Besonders großes Potential sehen wir bei Gewerbebetrieben und Industrieanlagen“, sagt Mennel. Rund 4000 Dächer mit einer Fläche von mindestens 400 Quadratmetern könnten grundsätzlich für die Energiegewinnung aus Sonnenkraft genutzt werden.

Investitionen in Versorgungssicherheit und Ausbildung

Fast 60 Millionen Euro würden in die Erhaltung der Versorgungssicherheit fließen. Große Investitionen stehen wohl auch im Tourismus an. Für das geplante Hotelprojekt in Latschau seien im nächsten Jahr 11 Millionen Euro veranschlagt. Um diese Projekte in den verschiedenen Geschäftsfeldern umsetzen zu können, werden hochqualifizierte Fachkräfte benötigt. Der "energie.campus montafon" sei eine wichtige Voraussetzung dafür.