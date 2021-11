Ergreifend, bewegend, vielfältig...so beurteilte das Publikum die Performance LE ARTI INCONTRANO LA MALATTIA der Bregenzer Künstlerin Monika Mayer-Pavlidis.

Zum ersten Mal in der über 30 jährigen Geschichte der Organisation ALCASE (Alliance for Lung Cancer Advocacy Support and Education) wurde zum jährlich stattfindenden Event ILLUMINA Novembre eine Performance kreiert.