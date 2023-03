Illufer in der dritten Bauetappe

85 weitere Wohnungen entstehen bis Herbst 2024 in der Hämmerlestraße.

GISINGEN Das Quartier „Illufer“ in Feldkirch-Gisingen ist ein Bauprojekt, das in mehreren Bauabschnitten errichtet wird und insgesamt 193 Neubauwohnungen auf sieben Häuser verteilt. Die Fertigstellung des Projekts ist für Herbst 2024 geplant. Derzeit werden im Quartier Illufer planmäßig die drei Häuser Nr. 40, 40a, und 42 mit insgesamt 85 Wohnungen und zwei Gewerbeflächen errichtet. Bei der Hausnummer 40a entsteht gerade das 4. Obergeschoss, beim Haus 42 wird gerade das Erdgeschoss gebaut und bei der Hausnummer 40 führt F.M. Hämmerle gerade die Tiefgarage aus. Die drei Gebäude werden über die gemeinsame Tiefgarage miteinander verbunden sein. Das Investitionsvolumen für diese Bauetappe beträgt 20 Millionen Euro. Die Lage des Quartiers in Gisingen ist besonders attraktiv, da es in der Nähe des Stadtzentrums liegt, aber dennoch von viel Grün umgeben ist. Eine Besonderheit des Projekts ist, dass es sich um eine monolithische Massivbauweise ohne Fassadendämmung mit Styropor handelt, die eine nachhaltige Energielösung ermöglicht. Zusätzlich werden Geothermie und Wärmepumpe genutzt, um die Energieversorgung der Gebäude zu gewährleisten. Durch den Ausbau der dritten Bauetappe werden auch weitere Tiefgaragenstellplätze sowie Ladestationen für Elektroautos und E-Bikes bereitgestellt.