Illegales Glücksspiel in Dornbirn – 70 Anzeigen

Beamte von Polizei, Finanzpolizei und Bezirkshauptmannschaft hoben in Dornbirn einen illegalen Glücksspieltreffpunkt aus.

Am Freitagabend wurde eine Schwerpunktaktion zur Bekämpfung des illegalen Glücksspiels in einem ehemaligen Firmenareal in Dornbirn durchgeführt. Aufgrund von Hinweisen bestand der dringende Verdacht, dass in diesem Firmenareal illegales Glücksspiel angeboten wird.